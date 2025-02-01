США пропонують Україні провести вибори після припинення вогню, — посланець Трампа

Кіт Келлог, спеціальний посланець президента Дональда Трампа з питань України та Росії. Фото: GettyImages

Сполучені Штати висловили бажання, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори, можливо, до кінця цього року, якщо Київ досягне перемир’я з Росією.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив Кіт Келлог, спеціальний посланець президента Дональда Трампа з питань України та Росії.

Келлог зазначив, що вибори є важливим елементом для підтримки демократії, навіть в умовах війни, і вказав, що багато демократичних країн проводять вибори під час бойових дій.

— Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо для них. Я думаю, що це добре для демократії. Ось у чому краса сильної демократії — ви маєте більше ніж одну людину, яка може балотуватися, — сказав він.

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Команда Трампа працює над планом мирних переговорів, які можуть призвести до припинення війни в перші місяці нового президентства. Однак наразі не розголошено подробиць цієї стратегії і не відомо, коли може бути представлено конкретний план.

За словами Келлога, проведення виборів може стати частиною угоди про припинення вогню, що дозволить Україні та Росії розпочати переговори про довгостроковий мир.

— Неясно, як така пропозиція Трампа буде сприйнята в Києві. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може провести вибори цього року, якщо бойові дії припиняться, і буде забезпечено сильні гарантії безпеки для запобігання поновлення бойових дій з Росією, — пише видання.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року спецпосланець Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог представив новий план мирного врегулювання конфлікту, в якому пропонується замороження лінії фронту, створення демілітаризованої зони та відкладення вступу України в НАТО на невизначений термін.

Вже в січні 2025 року президент Дональд Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити.