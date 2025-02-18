Путін не проти вступу України в ЄС: «Це суверенне право Києва»

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Фото: AFP

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий до прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, а вступ країни до Європейського Союзу вважає «суверенним правом Києва».

Про це він заявив у коментарі «РИА-Новости».

За словами Пєскова, голова РФ сяде за стіл переговорів з українським лідером, але «фіксація домовленостей має обговорюватися з урахуванням існуючої можливості оскарження легітимності Зеленського».

— Путін сам неодноразово говорив, що при необхідності він буде готовий вести переговори і з Зеленським, натомість юридична фіксація домовленостей підлягає серйозному обговоренню з урахуванням реальності, яка говорить про можливість заперечувати легітимність самого Зеленського, — заявив речник Кремля.

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Також він сказав, що Кремль не проти вступу України до ЄС, це «суверенне право Києва, оскільки йдеться не про військовий альянс». Хоча й зазначив, що «плани ЄС створити власну армію необхідно уважно відстежувати та робити висновки».

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.