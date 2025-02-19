МЗС України відповіли на заяву Трампа: «Ми будемо відстоювати право на існування»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Getty images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував слова Дональда Трампа щодо війни в Україні. Він підкреслив, що країна витримала «найжахливіший військовий напад у сучасній історії Європи» і продовжить боротьбу за своє існування.

Як відомо, Президент США Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів». Крім того, за його словами, Володимир Зеленський визнає, що половина грошей, яку надіслали США «зникли».

«Україна витримала найжахливіший військовий напад у сучасній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ та його президент Зеленський відмовилися піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми відстоюватимемо своє право на існування», – заявив Андрій Сибіга.

Мирні переговори

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Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.