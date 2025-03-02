Стармер і європейські лідери обговорять підтримку України та можливу мирну угоду на саміті в Лондоні

Володимир Зеленський і Кір Стармер під час зустрічі в Лондоні, 1 березня 2025 року, фото: dw.com

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 2 березня у Лондоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та іншими західними лідерами.

За інформацією Reuters, головною темою стане подальша підтримка Києва та перспективи мирного врегулювання війни.

Після заяв експрезидента США Дональда Трампа, який 28 лютого пригрозив припинити допомогу Україні та звинуватив Зеленського у нібито невдячності, українського лідера тепло прийняли у Лондоні. Очікується, що на саміті європейські країни підтвердять свою готовність підтримувати Україну, розглядаючи можливість взяти на себе лідерство у постачанні зброї та фінансової допомоги.

Західні ЗМІ повідомляють, що Німеччина запропонувала виділити Україні 3 мільярди євро. Кір Стармер закликає союзників подвоїти зусилля з військової підтримки Києва та водночас активізувати діалог про потенційну мирну угоду. Одним із завдань саміту стане також переконання США у важливості продовження допомоги Україні.

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Зазначається, що Кір Стармер відкриє саміт зустріччю з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Пізніше до переговорів приєднаються президент Франції Еммануель Макрон, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також лідери Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також у саміті візьме участь міністр закордонних справ Туреччини.

Кір Стармер прагне, щоб Велика Британія стала містком між Європою та США, сприяючи узгодженню спільного підходу до підтримки України. Лондонський саміт, а також позачергова зустріч ЄС у Брюсселі наступного тижня можуть стати вирішальними у питанні подальшого постачання зброї та фінансової допомоги Києву.

Крім того, обговорюється можливість екстреного саміту за участю США та їхніх союзників, де йтиметься про шляхи врегулювання конфлікту та гарантії безпеки України у довгостроковій перспективі.

Слід зазначити, що Європейські лідери продовжать наполягати на необхідності мирних переговорів, зміцненні обороноздатності України та створенні механізмів, які запобігатимуть новій агресії з боку Росії. Водночас союзники спробують переконати США не припиняти військову підтримку Києва, зокрема в питаннях ППО, розвідки та спостереження. Найближчі зустрічі стануть вирішальними для визначення майбутньої стратегії Заходу щодо України.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед початком переговорів із президентом Володимиром Зеленським у суботу ввечері запевнив, що Британія продовжуватиме підтримувати Україну «стільки, скільки буде необхідно».