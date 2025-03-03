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«В Україні відкриті кордони, постійні вибори і так далі», — радник голови ОП Подоляк відкинув звинувачення у диктатурі

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Офіс ПрезидентаРадник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україні немає диктатури, оскільки вона є відкритою країною з регулярними виборами та вільною пресою.

Про це він сказав  в інтерв'ю українському журналісту Василю Голованову, опублікованому 28 лютого.

— Ознаки класичної авторитарної влади є в Росії. В Україні все це — нонсенс, і всі це розуміють. Чому? Відкрита країна з відкритими кордонами, дуже конкурентний інформаційний простір, дуже конкурентний політичний простір, шостий президент вже, постійні, навіть позачергові вибори в парламент і так далі. Ну є реалії, є емоційні слова, а є авторитарні неадеквати. Неавторитарних неадекватів не так багато в світі, але є такого типу як Путін, який ще й має з дитинства певний комплекс неповноцінності реалізований в бажанні насилля, — сказав Михайло Подоляк.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, який назвав президента України Володимира Зеленського «диктатором», Михайло Подоляк зазначив, що справжній диктатор — це президент РФ Володимир Путін. 

— Путін є класичний диктатор. Немає електоральних циклів, немає виборів, немає інструментів противаги, таких як, наприклад, парламентаризм у Російській Федерації. Є безумовно вбивство багатьох опонентів, — заявив політик.

Нагадаємо, Дональд Трамп заперечив свою попередню заяву, в якій він назвав президента України Володимира Зеленського диктатором.

Нагадаємо, радник з національної безпеки Трампа Майк Волц заявив, що відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським погіршуються.

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс також розкритикував президента України Володимира Зеленського за публічні висловлювання на адресу Дональда Трампа.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату.  Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США  подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News  зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі  підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом України Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні.

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