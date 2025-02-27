«Не можу повірити, що міг би таке сказати»: Трамп відповів, чи вважає він досі, що Зеленський — диктатор

Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Дональд Трамп заперечив свою попередню заяву, в якій він назвав президента України Володимира Зеленського диктатором.

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, 19 лютого Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів» та звинуватив у розтраті американських коштів. Крім того, за його словами, Володимир Зеленський визнає, що половина грошей, яку надіслали США «зникли».

Сьогодні, 27 лютого, у відповідь на запитання, чи вважає він досі Зеленського диктатором, Трамп заперечив, сказавши:

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«Це я таке сказав? Не можу повірити, що я міг би таке сказати».

Нагадаємо, радник з національної безпеки Трампа Майк Волц заявив, що відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським погіршуються.

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс також розкритикував президента України Володимира Зеленського за публічні висловлювання на адресу Дональда Трампа.

Як заявив Венс, «публічне оббріхування» Трампа лише погіршить ситуацію, а спроби змінити його думку через ЗМІ не спрацюють. Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як Зеленський звинуватив Трампа в тому, що той живе в «дезінформаційному просторі», створеному Росією.