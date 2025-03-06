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«Треба переозброїти Європу, і не думаю, що у нас багато часу», — прем'єрка Данії

Набережна Миколаєва, прапори України та Данії. Архівне фото «МикВісті»Набережна Миколаєва, прапори України та Данії. Архівне фото «МикВісті»

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен переконана, Європа повинна переозброїтися та більше витрачати на оборону. Проте на це немає багато часу.

Про це вона сказала перед початком позачергового саміту ЄС у четвер, 6 березня, у Брюсселі, пише Інтерфакс-Україна.

«Сценарій полягає в тому, щоб, якщо бути дуже відвертим, переозброїти Європу, і я не думаю, що у нас є багато часу. Отже, переозброєння Європи, витрачаючи на оборону і стримування — ось найважливіший меседж, і водночас, звичайно, продовжувати підтримувати Україну», — сказала вона.

Фредеріксен підкреслила, що миру в Європі неможливо досягти без стійкого миру в Україні.

В той же час, відповідаючи на запитання про пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо ядерного стримування, вона сказала, що «нам потрібно говорити про все, тому всі гарні ідеї за столом мають бути частиною нашої розмови».

Нагадаємо, що Королівство Данія запустить трирічну програму допомоги Україні, яка стане  наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. З 5,1 мільярдів датських крон (€680 млн) Миколаївська область може отримати ~60% коштів.

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