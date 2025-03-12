Сенатор США Грем пригрозив Росії болючими санкціями у разі відмови від 30-денного перемир’я
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- Марія Хаміцевич
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15:00, 12 березня, 2025
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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню. Якщо ж Москва відмовиться, він закликає запровадити нові санкції.
Про це він написав у соцмережі X.
«Я дуже натхненний дізнавшись, що Україна погодилася на пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Молодці, команда Трампа. Сподіваюся, Росія наслідуватиме їхній приклад. Якщо Росія відмовиться, нам слід запровадити проти них санкції», — зазначив сенатор.
Він також наголосив, що домагатиметься санкцій, передбачених Конгресом, які торкнуться не лише Росії, а й країн, що купують її товари, зокрема нафту, газ та уран.
«Росії вже давно час відчути непереборний економічний біль внаслідок свого жорстокого вторгнення в Україну», — додав Ліндсі Грем.
Слід зазначити, у Росії заявили, що вивчають підсумки переговорів між делегаціями України і США в Саудівській Аравії та чекають на інформацію від американської сторони.
Хоча раніше речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова, коментуючи переговори Сполучених Штатів Америки та України в Саудівській Аравії, заявила, що Москва самостійно визначатиме свою позицію.
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