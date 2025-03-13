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Росія передала США список вимог для припинення війни проти України, — Reuters

Володимир Путін, фото: Kremlin.ruВолодимир Путін, фото: Kremlin.ru

Росія передала США список вимог, які, на її думку, можуть стати основою для угоди про припинення війни проти України та покращення відносин між Москвою та Вашингтоном.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

Зміст вимог поки невідомий, так само, як і позиція Кремля щодо можливості переговорів із Києвом до їхнього прийняття.

За словами джерел, останні три тижні російські та американські посадовці обговорювали ці вимоги під час особистих і віртуальних зустрічей. Вимоги Москви охарактеризували як широкі та схожі на ті, що раніше висувалися Україні, США та НАТО.

Раніше Росія вже вимагала:

  • Відмови України від членства в НАТО.
  • Заборони розміщення іноземних військ на українській території.
  • Міжнародного визнання анексії Криму та чотирьох українських областей.
  • Обмеження розширення НАТО на схід.

Президент США Дональд Трамп очікує від Володимира Путіна відповіді щодо 30-денного перемир’я, яке Україна вже погодилася прийняти за умови аналогічного кроку з боку Росії. Президент України Володимир Зеленський назвав це першим кроком до мирних переговорів.

Позиція Володимира Путіна щодо припинення вогню поки що не визначена, оскільки деталі угоди ще не узгоджені. Водночас деякі американські посадовці та експерти побоюються, що Росія може використати перемир’я для розколу США, України та Європи, а також для підриву переговорного процесу.

Раніше Bloomberg писав, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, дасть згоду на тимчасове припинення вогню з Україною, проте намагатиметься відтягнути узгодження умов.

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