Путін може погодиться на 30 днів тиші, але з низкою своїх умов, — Bloomberg

Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, дасть згоду на тимчасове припинення вогню з Україною, проте намагатиметься відтягнути узгодження умов.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними журналістів, російські представники ще не обговорювали з США питання перемир'я, яке погодила українська делегація під час переговорів у Джидді. Путін, своєю чергою, прагне гарантувати, що його умови також будуть враховані в угоді.

Зокрема, Кремль може визнати умови угоди про припинення вогню, узгоджені США та Україною, «неприйнятними». Крім того, російський лідер може вимагати припинення постачання зброї в Україну як одну з умов для досягнення перемир'я.

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«Путін не дасть чіткої відповіді «так» чи «ні». Навіть у фантастичній ситуації, коли Путін зробить якісь кроки назустріч перемир'ю, воно все одно буде тимчасовим і супроводжуватиметься жорсткими умовами», — заявила старша наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Center Тетяна Станова.

Нагадаємо, учора відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».

Сьогодні, 12 березня, Володимир Зеленський заявив, що детальне обговорення гарантій безпеки для України відбудеться, якщо Росія погодиться на 30 днів тиші.

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.