США і РФ готують спільну заяву щодо переговорів в Ер-Ріяді

Переговори США та Росії. Фото: Getty Images

США та Росія мають намір зробити спільну заяву після переговорів у Саудівській Аравії сьогодні 25 березня.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.

За даними видання, США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками переговорів в Саудівській Аравії.

«Заява має бути оприлюднена о 4 ранку за Вашингтоном, округ Колумбія, та об 11 ранку за Москвою (10 ранку за Києвом, — прим.), повідомили два джерела», — йдеться у повідомленні.

Переговори в Ер-Ріяді були спрямовані на досягнення угоди про припинення вогню в Чорному морі.

Хоча деталі заяви поки невідомі, джерела відзначають, що звіти американської технічної групи, передані адміністрації Дональда Трампа, демонструють оптимістичні настрої. Також одне з джерел повідомило, що українських посадовців проінформували про результати переговорів.

Раніше повідомлялося, що Росія під час переговорів із США в Саудівській Аравії вимагає повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, хоча не змогла окупувати всі ці території.

Слід нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час перемовин про завершення війни в Україні Штати добиватимуться, щоб Україні повернули якомога більше окупованих РФ територій.