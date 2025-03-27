«Путін помре скоро — це факт, і все закінчиться», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський припустив, що російський лідер Володимир Путін боїться втратити свою владу та невдовзі помре.

Про це він заявив в інтерв’ю європейським журналістам.

Відповідаючи на питання про страхи Путіна, Зеленський зазначив, що головною загрозою для нього є дестабілізація російського суспільства. За його словами, це може статися під впливом посиленого санкційного тиску з боку міжнародних партнерів України.

Крім того, президент України вважає, що російський президент боїться залишитися на самоті та втратити свою силу, що, на думку Володимира Зеленського, пов’язано з віком кремлівського очільника.

— Він помре скоро, це факт. І все закінчиться, — наголосив Володимир Зеленський.

Він також назвав життя Володимира Путіна «невдалим історичним існуванням».

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Володимир Путін «боїться прямо сказати» Президенту США Дональду Трампу, що Росія хоче продовжувати війну. За його словами, саме тому у Москві обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб «взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше».