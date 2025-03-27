Зеленський: Європа має бути за столом перемовин щодо завершення війни

Володимир Зеленський під час пресконференції у Франції, скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в переговорах про завершення війни обов’язково повинна брати участь Європа.

Про це він повідомив під час пресконференції після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки у Європі.

За його словами, інші ініціативи Київ не розглядає. Представляти Європу на цих перемовинах будуть Франція та Велика Британія.

«Ми не розглядаємо альтернатив, це наша чітка позиція. Європа дуже велика і вона повинна мати чітке представництво за цим столом перемовин. Сьогодні ми всі домовилися, що Європу будуть представляти Франція та Британія. Макрон та Стармер. Я вважаю, що це також важливо. І ми хочемо цей сигнал передати іншим партнерам, безумовно Сполученим штатам Америки. І я думаю, що кожен з таких самітів буде нам більш чітко показувати наші кроки», – сказав він.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Володимир Путін «боїться прямо сказати» Президенту США Дональду Трампу, що Росія хоче продовжувати війну. За його словами, саме тому у Москві обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб «взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше».