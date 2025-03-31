Трамп пригрозив Зеленському «великими проблемами» через можливий вихід України з угоди про копалини

Дональд Трамп, фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість відмови від підписання угоди про видобуток корисних копалин, що викликало різку реакцію з боку президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Reuters, Дональд Трамп заявив журналістам, що така відмова може спричинити для Володимира Зеленського «великі проблеми».

— Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних мінералів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми, — сказав Дональд Трамп.

Крім того, він зазначив, що Україна прагне стати членом НАТО, але, на його думку, цього не станеться, і Зеленський нібито це розуміє.

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Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.