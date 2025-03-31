Путін призиває на військову службу ще 160 тисяч росіян

Президент РФ Володимир Путін. Фото: ТАСС

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про весняний призов росіян на строкову військову службу.

Про це повідомляє «Интерфакс».

Згідно з указом, до служби призивають 160 тисяч осіб віком від 18 до 30 років. Призов відбуватиметься з 1 квітня по 15 червня.

Крім цього, з військової служби звільнять солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився.

Як зазначає видання, згідно з офіційними даними, під час минулого, осіннього призову на військову службу строком на один рік в армію направили 133 тисяч новобранців. Під час весняної кампанії 2024 року на службу в армію призвали 150 тисяч осіб.

Нагадаємо, російський правитель Володимир Путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, повинні до 10 вересня 2025 року або виїхати з країни, або врегулювати свій правовий статус.