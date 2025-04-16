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У кожній області України запустять представництво Коордштабу з питань військовополонених

Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Мирна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

В Україні створять регіональні представництв Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в усіх областях. Їх запуск очікується вже у травні цього року.

Про це повідомили в СБУ та самому Коордштабі за підсумками чергового засідання Ради штабу. В межах цієї ініціативи регіональні групи працюватимуть з родинами полонених і зниклих безвісти, а також координуватимуть зусилля державних структур на місцях.

Крім того, продовжать роботу центри підтримки родичів військовополонених, які вже були відкриті в Миколаєві, Львові, Вінниці та Харкові.

Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що окрім пошукової та координаційної роботи, слідчі СБУ здійснюють процесуальні дії стосовно військовополонених із лав ЗС РФ, зокрема нещодавно взятих у полон іноземних громадян — громадян Китаю. Україна готова обмінювати таких полонених на власних захисників.

«Робота із пошуку і звільнення полонених не припиняється ні на хвилину. Кожен із нас усвідомлює її важливість та відповідальність. Робимо все, щоб повернути додому всіх полонених українців», — зазначив Василь Малюк.

Як повідомляється, за понад три роки роботи Коордштаб повернув з російського полону 4306 військовополонених і цивільних.

Зазначимо, до Центру підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти, який запрацював у Миколаїв можна записатися за телефонами: +380668690554, +380668224702. Із міркувань безпеки адреса Центру не розголошується.

Нагадаємо, 12 квітня у Миколаєві по центральній вулиці Соборній відбулась хода в підтримку військовополонених та зниклих безвісти. 

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