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Зеленський прибув з візитом до ПАР для зустрічі з президентом Рамафосою

Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська прибули до ПАР. Фото: Володимир ЗеленськийПрезидент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська прибули до ПАР. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Південно-Африканської Республіки (ПАР) для переговорів з президентом Сирілом Рамафосою.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки. Важливо наблизити достойний мир. Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль», — написав Володимир Зеленський.

Він додав, що Київ розраховує на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей.

Однак пізніше стало відомо, що після російського удару по Києву Володимир Зеленський скасував частину програми візиту. Водночас він зустрінеться з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, який головує в G20 та розповість про ситуацію та потребу України в активізації глобальних дипломатичних зусиль.

«Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях — у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня Київ зазнав масованого комбінованого удару з боку російських військ. За останніми даними, загинули 9 людей, ще 70 — отримали поранення. Серед постраждалих — шестеро дітей та вагітна жінка.

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