Трамп та Рубіо через 2 тижні ухвалять рішення за результатами переговорів України й РФ, — Держдеп

Речниця Держдепу США Теммі Брюс. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо досить серйозно сприймають перебіг перемовин між Україною та РФ і готові ухвалити відповідні рішення після оголошеного Трампом двотижневого терміну.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі Fox News.

На запитання ведучого, коли цей вже не вперше озвучуваний термін у два тижні, який «постійно рухається, насправді настане», Брюс заперечила, сказавши, що «він не рухається».

— Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря, які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти і орієнтири щодо того, що повинно відбуватися, — повідомила Теммі Брюс.

Вона відзначила, що Трамп «сповнений надії» на прогрес у переговорах, але налаштований рішуче, доказом чого Брюс назвала «його недавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився».

— Президент (Трамп, — прим.) дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони (Україна й РФ, — прим.) серйозні, і вони (Трамп і Рубіо, — прим.) будуть приймати рішення відповідно до цього, — констатувала речниця Держдеп.

Також Брюс додала, що вимоги США відомі обом сторонам.

Раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп розкритикував лідера Кремля Володимира Путіна, заявивши, що той «грається з вогнем».