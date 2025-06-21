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Після візиту Келлога до Білорусі на свободу випустили Тихановського та ще 13 політв'язнів

Білоруські політв'язні. Фото: Радіо СвободаБілоруські політв'язні. Фото: Радіо Свобода

Один із найвідоміших білоруських політв’язнів Сергій Тихановський вийшов на волю після більш ніж п’яти років за ґратами. 

Про це повідомиляє видання «Наша Ніва».

Його звільнення сталося після візиту до Мінська спеціального посланця президента США Дональда Трампа Кіта Келлога. 

Як прокоментував у соцмережі Х заступник Келлога Джон Коул, на свободу вийшли 14 політичних в'язнів режиму Лукашенка.

— Сильне лідерство президента Трампа призвело до звільнення сьогодні 14 ув'язнених з Білорусі. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу — вони залишаються справжніми друзями та союзниками, — повідомив Джон Коул.

Білоруські політв'язні. Фото: «Наша Ніва»Білоруські політв'язні. Фото: «Наша Ніва»
Білоруські політв'язні. Фото: «Наша Ніва»Білоруські політв'язні. Фото: «Наша Ніва»
Білоруські політв'язні. Фото: «Наша Ніва»Білоруські політв'язні. Фото: «Наша Ніва»

За даними правозахисного центру «Вясна», Серед звільнених політв'язнів також Наталія Дуліну, Ігор Лосик, Ігор Карней, Галина Краснянська, Акіхіро Гаєвськи-Ханада та Кирил Балахонав. За даними «Вясна», звільнених політв’язнів вивезли у Литву.

Нагадаємо, що у 2019 році Тихановський створив YouTube-канал, щоб, за його словами, боротися з безкарністю посадовців. Канал стрімко набирав популярності, ставши одним із найвідоміших політичних медіа в Білорусі. Тихановський активно подорожував країною, спілкувався з підписниками та звичайними мешканцями, які розповідали йому про свої проблеми й критикували владу.

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