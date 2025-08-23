Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Україні ввели нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також іноземців, які фінансують війну РФ

Зеленський підписав два санкційних укази. Ілюстративне фото: Офіс президентаЗеленський підписав два санкційних укази. Ілюстративне фото: Офіс президента

У суботу, 23 серпня, президент Володимир Зеленський підписав два укази щодо синхронізації санкцій з Канадою та запровадження низки нових обмежень.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

— Перший — синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100% синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну, — розповів президент.

За словами Зеленського, Україна разом з партнерами готує також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів.

— Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу, — зазначив Володимир Зеленський.

Другий санкційний указ стосується 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують російську державу.

— По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців, — додав Володимир Зеленський.

Раніше Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкцій проти капітанів суден російського «тіньового флоту».

Удари дронами по Галицинівській громаді: в ОВА розповіли про стан пораненого
Україна порадила Білорусі не наближатися до кордонів та застерегла від провокацій
Усі напрацювання щодо гарантій безпеки для України будуть готові найближчими днями, — Зеленський
