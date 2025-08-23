В Україні ввели нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також іноземців, які фінансують війну РФ
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:36, 23 серпня, 2025
-
У суботу, 23 серпня, президент Володимир Зеленський підписав два укази щодо синхронізації санкцій з Канадою та запровадження низки нових обмежень.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
— Перший — синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100% синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну, — розповів президент.
За словами Зеленського, Україна разом з партнерами готує також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів.
— Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу, — зазначив Володимир Зеленський.
Другий санкційний указ стосується 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують російську державу.
— По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців, — додав Володимир Зеленський.
Раніше Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкцій проти капітанів суден російського «тіньового флоту».
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.