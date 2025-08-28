Ердоган провів телефонну розмову із Зеленським та запевнив у підтримці миру для України

Президент Україні Володимир Зеленський та та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото ілюстративне: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Під час спілкування лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, перебіг мирного процесу у війні з Росією, а також актуальні регіональні та глобальні питання.

Про це повідомляє директорат з комунікацій турецького президента.

Ердоган наголосив, що Анкара уважно стежить за міжнародними контактами, зокрема у Вашингтоні та на Алясці, й продовжує «докладати зусиль для завершення війни на основі міцного миру». За його словами, Туреччина готова «надалі робити внесок у гарантування безпеки України після встановлення миру».

Глава турецької держави підкреслив, що «справедливе завершення війни можливе», але лише через активізацію мирних переговорів між Києвом і Москвою. Він також заявив про готовність Туреччини сприяти організації високорівневих контактів, які «могли б стати кроком до мирного врегулювання ситуації».

Крім того, Ердоган привітав українців із Днем незалежності.

Раніше, президент України Володимир Зеленський вже повідомляв, що Туреччина заявила про готовність долучитися до системи гарантій безпеки для України, взявши відповідальність за безпеку в морі.