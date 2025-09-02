Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Держава подала до суду для ліквідації Московського патріархату

Митрополит УПЦ моспатріархату Онуфрій. Фото: УПЦ МПМитрополит УПЦ моспатріархату Онуфрій. Фото: УПЦ МП

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) звернулася до суду з позовом про ліквідацію Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це повідомив керівник відомства Віктор Єленський під час брифінгу, передає Суспільне.

Позов до суду подали на виконання закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». ДЕСС визначила, що УПЦ МП є частиною російської православної церкви, діяльність якої заборонена в Україні.

Якщо суд винесе рішення на користь ДЕСС, то Московський патріархат втратить статус юридичної особи. Це не означає, що парафії УПЦ МП повинні перейти до іншої церкви – якщо вони хочуть, то можуть діяти автономно та залишитись незалежними, акцентував Єленський.

Він зазначив, що УПЦ мала 30 днів (з 17 липня) на виконання припису про припинення зв'язків з росією, а також могла попросити продовжити цей термін на 60 днів.

— Але отримали лист від глави організації Онуфрія. Лист суперечливий, про те, що припис їх нібито не стосується і ми входимо в їхні внутрішні справи. Ми маємо звернутись, як написано в законі, до суду. Київська митрополія також винесла декілька приписів проти ДЕСС. Ми вимагаємо від УПЦ МП вийти зі складу російської церкви, — наголосив Єленський.

Нагадаємо, у Миколаївській області продовжує функціонувати 191 церква Московського патріархату. 

