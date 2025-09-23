Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область, — Санду

Президентка Молдови Мая Санду. Фото: Getty Images/OLEKSANDR GIMANOV

Президентка Молдови Мая Санду виступила з екстреним відеозверненням, у якому заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії. За її словами, у разі реалізації кремлівського плану з дестабілізації територія Молдови може бути використана як плацдарм для вторгнення в Одеську область.

Відеозвернення оприлюднене на офіційній сторінці президентки у Facebook.

— Сьогодні я з усією впевненістю кажу вам, що суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та європейське майбутнє нашої країни знаходяться під загрозою. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра й за кордоном, — заявила Мая Санду.

За її словами, люди щоденно піддаються «інтоксикації десятками брехливих повідомлень», а «сотні людей отримують гроші за те, аби провокувати хаос, насильство і залякувати суспільство». Президентка Молдови також окреслила катастрофічні наслідки, які чекають на країну в разі успіху російського плану.

— Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки будуть негайними і вони загрожують нашій країні і цілому регіону. Постраждають усі молдавани — незалежно від того, за кого голосували. Європа зупиниться на кордоні з Молдовою. Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Такі їхні плани, і вони про це заявляють відкрито, — каже вона.

Мая Санду підкреслила, що Кремль має в Молдові спільників, які «за гроші готові продати навіть власну країну».

— Вони не вірять ні в Росію, ні в Європу, а лише — в гроші, — додала президентка, закликавши співгромадян чинити опір спробам реваншу цих сил, — підсумувала президентка.

Нагадаємо, 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.