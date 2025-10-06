  • понеділок

Російська зброя досі має тисячі деталей із Заходу, — Зеленський

Зеленський анонсував нові санкції через постачання Росії іноземних деталей для ракет. Фото: сайт ОПЗеленський анонсував нові санкції через постачання Росії іноземних деталей для ракет. Фото: сайт ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку санкцій проти компаній та осіб, які допомагають Росії у веденні війни проти України.

За його словами, попри запроваджені міжнародні обмеження, Росія й далі отримує компоненти іноземного виробництва для виготовлення ракет і дронів.

«Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва — компаній із США, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів», — зазначив Володимир Зеленський.

Зокрема, він повідомив, що:

  • у США виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів Shahed/Geran, матриці для БпЛА, а також мікроелектроніку для ракет;
  • у Китаї та Тайвані виробляють щонайменше 50 одиниць мікроелектроніки для кожного «шахеда»;
  • у Швейцарії — мікроконтролери для дронів;
  • у Великій Британії — мікрокомп’ютери для контролю польоту;
  • у Японії, Німеччині, Нідерландах і Республіці Корея — компоненти для ракетних систем.

Президент наголосив, що Україна вже передала партнерам пропозиції щодо блокування схем постачання цих деталей до Росії.

«Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів «Групи семи», і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій. Важливо зупинити всі схеми обходу, бо кожну з них Росія використовує для продовження вбивств», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії, запроваджених через її гібридні загрози, ще на рік — до 9 жовтня 2026 року.

