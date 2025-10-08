Росія вийшла з угоди зі США про утилізацію плутонію для ядерних ракет. Фото з відкритих джерел

Російська Держдума ухвалила закон про вихід з угоди між США і Росії про утилізацію збройового плутонію.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Угода, підписана в серпні 2000 року, передбачала, що обидві країни ліквідують по 34 тонни плутонію, визнаного надлишковим для військових потреб. Документ також супроводжувався кількома протоколами, які тепер анульовано.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що «збереження зобов’язань Росії за угодою зі США є неприйнятним». У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що рішення про денонсацію ухвалили у відповідь на «дії США», а продовження виконання домовленостей «видається недоцільним». У російській Думі пояснили, що метою кроку є «запобігання загрозам національній безпеці».

Нагадаємо, угоду ратифікували в 2011 році. Це була перша міжнародна угода, яку підписав на той час президент Росії Володимир Путін. Початок переробки плутонію як компоненту палива для атомних електростанцій планувався на 2018 рік. Однак у 2016 році Росія вже призупинила її дію, звинувативши США в невиконанні умов документа. Тоді в указі президента глави РФ йшлося, що рішення пов’язане з «виникненням загрози стратегічній стабільності через недружні дії США».

Тоді Кремль висунув до США низку політичних вимог, які не мали безпосереднього стосунку до угоди про утилізацію плутонію. Зокрема, Москва вимагала скоротити військову інфраструктуру та чисельність американських військ у країнах, що приєдналися до НАТО після 1 вересня 2000 року. Також Росія наполягала на скасуванні санкцій, запроваджених Вашингтоном після окупації Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році.

Окрім цього, Володимир Путін вимагав компенсації економічних збитків, яких Росія зазнала внаслідок західних санкцій і власних контрсанкцій, а також скасування «закону Магнітського» та пов’язаних із ним фінансових і візових обмежень для росіян, причетних до порушень прав людини.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет Tomahawk.