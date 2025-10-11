  • субота

    11 жовтня, 2025

  • 11.9°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 11 жовтня , 2025 субота

  • Миколаїв • 11.9° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

Колишні члени фракції політичної партії «Наш Край». Фото з відкритих джерелКолишні члени фракції політичної партії «Наш Край». Фото з відкритих джерел

У Миколаївській обласній раді розпустили фракцію політичної партії «Наш Край». Натомість колишні члени цієї фракції створили нову депутатську групу «Альтернатива».

Про це повідомив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик під час 31-ї сесії облради, що відбулася у Вознесенську, пишуть «МикВісті».

За його словами, фракція партії «Наш Край» припинила діяльність 12 вересня 2025 року, після відповідного рішення з’їзду партії.

— На адресу обласної ради надійшло повідомлення про саморозпуск депутатської фракції політичної партії «Наш Край». На підставі рішення, ухваленого на з’їзді цієї партії 12 вересня 2025 року, а також відповідно до статей 122–126 Регламенту Миколаївської обласної ради VIII скликання, на зборах депутатів було сформовано депутатську групу «Альтернатива», до складу якої увійшли дев’ять депутатів, — зазначив Антон Табунщик.

Реклама

До нової депутатської групи «Альтернатива» увійшли Андрій Закусілов, Надія Іванова, Олександр Кукуруза, Юрій Мавродієв, Христина Малиш, Ольга Остапчук, Володимир Поточняк, Тахір Садрідінов і Григорій Ташлик.

Керівницею групи обрали Надію Іванову.

Нагадаємо, 1 липня Верховний Суд України визнав незаконною спробу заборони політичної партії «Наш край». Суд підтвердив право партії на законну діяльність, а звинувачення в антидержавній позиції — безпідставними.

Слід зазначити, що 19 червня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

За два дні до цього рішення голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін заявив, що йде з політики. Депутат написав заяву про складання мандату. 18 червня депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову.

Сама депутатка у коментарі «МикВісті» заявила тоді, що знала про заборону партії і назвала це рішення несправедливим.

Останні новини про: Місцева політика

Негода в Одесі: влада виділила понад ₴126 млн постраждалим та чекає підтримки від держави й області
Мера Вишгорода підозрюють у розтраті понад ₴6 млн з бюджету
Міська влада Одеси звинуватила військову адміністрацію у бездіяльності під час негоди
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаїв отримає ще ₴61 млн з держбюджету на шкільне харчування, на яке скаржаться батьки

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Місцева політика

Міська влада Одеси звинуватила військову адміністрацію у бездіяльності під час негоди
Мера Вишгорода підозрюють у розтраті понад ₴6 млн з бюджету
Негода в Одесі: влада виділила понад ₴126 млн постраждалим та чекає підтримки від держави й області

В Одесі зникло світло після російської атаки дронами

3 години тому

«Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг

Головне сьогодні