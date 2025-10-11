У Миколаївській облраді розпустили фракцію «Наш Край» — депутати створили нову групу «Альтернатива»

Колишні члени фракції політичної партії «Наш Край». Фото з відкритих джерел

У Миколаївській обласній раді розпустили фракцію політичної партії «Наш Край». Натомість колишні члени цієї фракції створили нову депутатську групу «Альтернатива».

Про це повідомив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик під час 31-ї сесії облради, що відбулася у Вознесенську, пишуть «МикВісті».

За його словами, фракція партії «Наш Край» припинила діяльність 12 вересня 2025 року, після відповідного рішення з’їзду партії.

— На адресу обласної ради надійшло повідомлення про саморозпуск депутатської фракції політичної партії «Наш Край». На підставі рішення, ухваленого на з’їзді цієї партії 12 вересня 2025 року, а також відповідно до статей 122–126 Регламенту Миколаївської обласної ради VIII скликання, на зборах депутатів було сформовано депутатську групу «Альтернатива», до складу якої увійшли дев’ять депутатів, — зазначив Антон Табунщик.

Реклама

До нової депутатської групи «Альтернатива» увійшли Андрій Закусілов, Надія Іванова, Олександр Кукуруза, Юрій Мавродієв, Христина Малиш, Ольга Остапчук, Володимир Поточняк, Тахір Садрідінов і Григорій Ташлик.

Керівницею групи обрали Надію Іванову.

Нагадаємо, 1 липня Верховний Суд України визнав незаконною спробу заборони політичної партії «Наш край». Суд підтвердив право партії на законну діяльність, а звинувачення в антидержавній позиції — безпідставними.

Слід зазначити, що 19 червня 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

За два дні до цього рішення голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін заявив, що йде з політики. Депутат написав заяву про складання мандату. 18 червня депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову.

Сама депутатка у коментарі «МикВісті» заявила тоді, що знала про заборону партії і назвала це рішення несправедливим.