Клуб

Трамп не виключив передачі Україні крилатих ракет Tomahawk після розмови з Путіним, — CNN

Дональд Трамп. Фото: Getty imagesДональд Трамп. Фото: Getty images

Президент США Дональд Трамп не відкинув можливості передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після розмови з Володимиром Путіним.

Про це пише CNN з посиланням на внутрішні джерела.

За словами джерел CNN, попри розмову з Путіним, яка сталася напередодні, Трамп все одно став більш відкритим до ідеї передати Україні далекобійні ракети. Адміністрація вже підготувала план постачання зброї на випадок, якщо президент ухвалить відповідне рішення.

— Трамп утримувався, намагаючись зрозуміти, як саме Зеленський планує їх використати, — зазначили джерела CNN.

Водночас, за словами видання, Трамп ймовірно не пообіцяє передати ці американські ракети Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Утім, ситуація може змінитися після спілкування президентів країн наодинці.

Інший американський чиновник зазначив, що президент прагне якнайшвидше закінчити війну дипломатичним шляхом, і погрози передати Україні Tomahawk є одним із інструментів для його впливу.

— Чому Трамп мав би відмовлятися від цього важеля впливу? Він не усуне загрозу постачання Tomahawk, доки вона не перестане бути необхідною, — сказав один зі співрозмовників CNN

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні пройде, 17 жовтня близько 20:00 за київським часом.

