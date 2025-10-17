Трамп не виключив передачі Україні крилатих ракет Tomahawk після розмови з Путіним, — CNN
- Новини світу
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:35, 17 жовтня, 2025
-
Президент США Дональд Трамп не відкинув можливості передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після розмови з Володимиром Путіним.
Про це пише CNN з посиланням на внутрішні джерела.
За словами джерел CNN, попри розмову з Путіним, яка сталася напередодні, Трамп все одно став більш відкритим до ідеї передати Україні далекобійні ракети. Адміністрація вже підготувала план постачання зброї на випадок, якщо президент ухвалить відповідне рішення.
— Трамп утримувався, намагаючись зрозуміти, як саме Зеленський планує їх використати, — зазначили джерела CNN.
Водночас, за словами видання, Трамп ймовірно не пообіцяє передати ці американські ракети Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Утім, ситуація може змінитися після спілкування президентів країн наодинці.
Інший американський чиновник зазначив, що президент прагне якнайшвидше закінчити війну дипломатичним шляхом, і погрози передати Україні Tomahawk є одним із інструментів для його впливу.
— Чому Трамп мав би відмовлятися від цього важеля впливу? Він не усуне загрозу постачання Tomahawk, доки вона не перестане бути необхідною, — сказав один зі співрозмовників CNN
Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні пройде, 17 жовтня близько 20:00 за київським часом.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.