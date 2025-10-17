Зеленський зустрінеться з Трампом: відомо орієнтовний план зустрічі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться в Америці. Архівне фото: АР

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні запланована сьогодні, 17 жовтня, і може розпочатися близько 20:00 за київським часом.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на американське видання Roll Call, яке відстежує діяльність органів влади США та президентський графік.

Графік Дональда Трампа. Скриншот сайту: Roll Call

За його даними, зустріч лідерів розпочнеться о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом). Початок буде відкритим для преси, після чого відбудуться переговори у форматі двостороннього обіду.

О 15:00 за Вашингтоном Трамп має вилетіти до Флориди.

Напередодні, 16 жовтня, Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де провів низку зустрічей із представниками американського оборонного сектору, зокрема з виробником систем Patriot. Президент України заявив, що сподівається на «новий імпульс до приборкання терору й війни, який допоможе завершити російську агресію проти України».

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп запевнив, що не дозволить розширення війни в Україні до рівня глобального конфлікту.