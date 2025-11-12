Верховна Рада розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністерки енергетики Гринчук
18:30, 12 листопада, 2025
-
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.
Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.
— Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб, — зазначила Юлія Свириденко.
Раніше Світлана Гринчук оголосила про свою відставку, наголосивши, що в межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.
— Я вдячна Президенту Володимиру Зеленському, Кабінету Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста, — написала вона.
Посадовиця також відреагувала на заяви прокурора САП щодо її нібито приватних зустрічей із міністром юстиції:
— Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків, — будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час усе розставить на свої місця, — підсумувала Світлана Гринчук.
Нагадаємо, після розслідування НАБУ президент Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністерки з проханням звільнити обох міністрів.
— Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади — оперативне, найбільш швидке, — заявив глава держави.
«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці
Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».
Пізніше повідомили, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».
Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:
- Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);
- Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);
- Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);
- Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).
Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.
У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.
Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».
Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.
Згодом, ВАКС відправив фігуранта справи «Мідас» Дмитра Басова під арешт із можливістю застави 40 мільйонів гривень.
