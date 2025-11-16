Зеленський анонсував кадрові зміни в енергетиці після проведення перевірок

Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в енергетичному секторі. Архівне фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко щодо подальших кроків для очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою і дотичними структурами.

За її підсумками глава держави оголосив про низку кадрових рішень.

Володимир Зеленський доручив уряду внести до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який передбачає оновлення складу Національної комісії, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також буде змінено керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Окрім того, премʼєр-міністерка має подати до парламенту подання на призначення нового очільника Фонду державного майна.

Президент додав, що разом із правоохоронними й антикорупційними органами необхідно провести оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та завершити конкурс на його керівника до кінця року.

Окремо Володимир Зеленський наголосив на потребі якнайшвидшого проведення аудиту та підготовки до продажу активів і часток у компаніях, що належали російським власникам або колаборантам, які втекли до Росії.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше повідомили, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

В оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Згодом, ВАКС відправив фігуранта справи «Мідас» Дмитра Басова під арешт із можливістю застави 40 мільйонів гривень.

Згодом, Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Галущенка та Гринчука. Також Уряд розпочинав аудит державних компаній, зокрема в енергетичній сфері. Перевірки стосуватимуться ефективності роботи та прозорості закупівель.