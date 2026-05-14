 Держдума РФ схвалила закон про використання армії за кордоном

Путін офіційно дозволив собі вторгнення в інші країни для «захисту» росіян від іноземних судів

Глава РФ Володимир Путін, ілюстративне фото

Російська Держдума дозволила Володимиру Путіну офіційно вводити війська в інші країни під приводом «захисту» росіян від іноземного правосуддя.

Як повідомляє Politico, тепер Кремль вважає законним вторгнення у держави чи міжнародні організації, які намагаються судити або переслідувати громадян РФ.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін виправдав це рішення тим, що західні суди нібито стали інструментом репресій, тому Росія має право діяти силою.

У Міністерстві закордонних справ України назвали такий крок «агресивним беззаконням». Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Путін фактично зробив збройну агресію офіційною державною політикою, давши собі право використовувати окупантів будь-де за межами країни.

Варто зазначити, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова до діалогу з країнами Європейського Союзу, але не планує самостійно ініціювати відновлення контактів.

