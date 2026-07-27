 Президент Чехії став фотографом на Гран-прі «Формули-1» в Угорщині

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Головна Новини Політика 21:28, 27 липня, 2026

Президент Чехії став фотографом на Гран-прі «Формули-1» в Угорщині

Президент Чехії Петр Павел під час перегонів «Формули-1» в Угорщині. Фото: Getty ImagesПрезидент Чехії Петр Павел під час перегонів «Формули-1» в Угорщині. Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел приїхав на Гран-прі Угорщини «Формули-1» не як політик, а як фотограф. Він відвідав перегони зі своїм фотообладнанням та знімав подію з-за лаштунків.

Про це пишуть чеські видання Idnes та Blesk.

Павел відомий своєю любов’ю до фотографії та автоспорту. Торік він фотографував ралі «Дакар», а цього року побував на перегонах «24 години Ле-Мана» у Франції та Гран-прі байкерських перегонів у чеському Брно.

Минулого року президент навіть продав на благодійному аукціоні власний фотоальбом. Виручені кошти, майже 750 тисяч чеських крон, передали організації, яка допомагає дітям, батькам-одинакам та людям похилого віку.

Гран-прі Угорщини завершилося перемогою Ландо Норріса з команди McLaren. Під час перегонів Павел також зустрівся з угорським прем’єр-міністром Петером Мадяром.

Раніше повідомлялось, що фотограф із Харкова Станіслав Остроусов двічі на рік приїжджає до Херсона, щоб фотографувати місто та його жителів на старовинну камеру, якій понад 120 років.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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