Президент Чехії став фотографом на Гран-прі «Формули-1» в Угорщині
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Президент Чехії Петр Павел приїхав на Гран-прі Угорщини «Формули-1» не як політик, а як фотограф. Він відвідав перегони зі своїм фотообладнанням та знімав подію з-за лаштунків.
Про це пишуть чеські видання Idnes та Blesk.
Павел відомий своєю любов’ю до фотографії та автоспорту. Торік він фотографував ралі «Дакар», а цього року побував на перегонах «24 години Ле-Мана» у Франції та Гран-прі байкерських перегонів у чеському Брно.
Минулого року президент навіть продав на благодійному аукціоні власний фотоальбом. Виручені кошти, майже 750 тисяч чеських крон, передали організації, яка допомагає дітям, батькам-одинакам та людям похилого віку.
Гран-прі Угорщини завершилося перемогою Ландо Норріса з команди McLaren. Під час перегонів Павел також зустрівся з угорським прем’єр-міністром Петером Мадяром.
Раніше повідомлялось, що фотограф із Харкова Станіслав Остроусов двічі на рік приїжджає до Херсона, щоб фотографувати місто та його жителів на старовинну камеру, якій понад 120 років.
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