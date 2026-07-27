Президент Чехії став фотографом на Гран-прі «Формули-1» в Угорщині

Президент Чехії Петр Павел під час перегонів «Формули-1» в Угорщині. Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел приїхав на Гран-прі Угорщини «Формули-1» не як політик, а як фотограф. Він відвідав перегони зі своїм фотообладнанням та знімав подію з-за лаштунків.

Про це пишуть чеські видання Idnes та Blesk.

Павел відомий своєю любов’ю до фотографії та автоспорту. Торік він фотографував ралі «Дакар», а цього року побував на перегонах «24 години Ле-Мана» у Франції та Гран-прі байкерських перегонів у чеському Брно.

Минулого року президент навіть продав на благодійному аукціоні власний фотоальбом. Виручені кошти, майже 750 тисяч чеських крон, передали організації, яка допомагає дітям, батькам-одинакам та людям похилого віку.

Гран-прі Угорщини завершилося перемогою Ландо Норріса з команди McLaren. Під час перегонів Павел також зустрівся з угорським прем’єр-міністром Петером Мадяром.

Раніше повідомлялось, що фотограф із Харкова Станіслав Остроусов двічі на рік приїжджає до Херсона, щоб фотографувати місто та його жителів на старовинну камеру, якій понад 120 років.