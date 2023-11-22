В Україні працює близько 200 компаній з виробництва безпілотників, нові виробництва з’являються щомісяця.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У нас є окремий проєкт Brave1, який надає гранти для старту таких компаній, плюс з’являються венчурні фонди, які надають фінансування таким стартапам», — сказав чиновник.

Михайло Федоров також зауважив, що інформація про відкриття нових виробництв є закритою для широкого загалу, але запевнив, що спроможність вітчизняного виробництва у цій сфері зростає.

«У нас є вже конвеєрне виробництво в тисячах одиниць такої техніки, є навіть і в десятках тисяч у певній категорії, просто такі речі ми не можемо гучно анонсувати», — пояснив він.

Нагадаємо, що Уряд схвалив дворічний експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для БпЛА. Постанова скасовує низку бюрократичних процесів і дозволяє приватним компаніям в Україні легально виробляти боєприпаси для дронів. Раніше, щоб допустити боєприпаси до експлуатації, необхідно було витратити близько року, що ускладнювало появу нових виробників на ринку.

Також Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким максимально спростив імпорт сировини для виробництва боєприпасів і бойових частин БПЛА.

А у вересні цього року Французька компанія Turgis&Gaillard підписала договір з українським підприємством «Антонов» про спільне виробництво зменшеної та дешевшої версії безпілотника Aarok MALE.