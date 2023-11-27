Китай почав будівництво першого у світі комерційного підводного дата-центру біля узбережжя міста Санья. Він заощадить приблизно 122 мільйони кіловат-годин електроенергії та 105 тисяч тонн прісної води щорічно.

Про це повідомляє TomsHardware, посилаючись на Центральне телебачення Китаю.

Кожна система зберігання даних у центрі зможе обробляти понад чотири мільйони зображень високої роздільної здатності протягом 30 секунд. Загальна обчислювальна потужність підводного центру еквівалентна приблизно шести мільйонам персональних компʼютерів.

У майбутньому розмір дата-центру сягне 68 тисяч квадратних метрів, що дорівнює приблизному розміру 10 футбольних полів. Він буде на 40—60% енергоефективнішим за традиційні наземні дата-центри.

Підводний дата-центр — це спеціальний обʼєкт із серверами, що занурений під воду та обладнаний системами живлення й охолодження. Для його експлуатації використовують джерела відновлюваної енергії морів та океанів.

Нагадаємо, російські та китайські бізнесмени, тісно пов'язані з урядом, наприкінці жовтня провели секретне обговорення планів будівництва підводного тунелю, що може з’єднати РФ з окупованим Кримом. Росіяни хочуть створити транспортний маршрут, захищений від українських атак.