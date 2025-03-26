Миколаївщина потрапила до списку регіонів, які отримають фінансування на відновлення водопостачання

Точка видачі очищеної води у Миколаєві. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщина потрапила до списку регіонів, в яких реалізують проєкти будівництва, реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання та водовідведення.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, днями в рамках Програми відновлення України III затвердили 68 проєктів, а загальна сума фінансування склала майже два мільярди гривень.

Серед затверджених ініціатив — 10 проєктів на 388 мільйонів гривень реалізують у Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Львівській областях.

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

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Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

Будівництво нового водогону розпочали на початку 2025 року. А вартість робіт зменшили з 8,7 до 5 мільярдів гривень. Це стало можливим після детального аналізу проєкту, який виявив кілька помилок у плануванні.

Спочатку новий водогін для Миколаєва обіцяли побудувати до осені 2025 року. Але, як повідомляли в Європейському інвестиційному банку, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води.

Згодом в Держагентстві відновлення повідомили, що централізоване постачання питної води у Миколаєві обіцяють запустити до серпня 2025 року. Тоді ж міський голова Олександр Сєнкевич розповів про «тимчасове рішення», яке допоможе пустити питну воду у місто одночасно з запуском нового водогону.

Яка потужність водогону?

спочатку водогін планували будувати об'ємом на 160 тисяч кубометрів на добу. Однак згодом заговорили про можливість зменшити цей показник до 100 тисяч кубометрів, спираючись на сьогоднішнє споживання води містом.

Зараз миколаївці витрачають від 75 до 108 тисяч кубометрів лише централізованої технічної води на добу. Але у перспективі споживання води може бути більшим, адже на сьогодні у місті не працюють великі підприємства, а кількість населення досі менша за довоєнний рівень.

Однак офіційні розрахунки Держагентству відновлення мала надати Миколаївська ОВА. Там прораховували два проєкти будівництва, щоб визначити, якої потужності має бути водопровід: 120 чи 160 тисяч кубометрів на добу.

А у лютому 2025 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав, що зменшення вартості будівництва нового водогону не вплине на якість води, однак може вплинути на обсяг подачі води місту.