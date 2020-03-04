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Число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089.
Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, лидерство по количеству заражений продолжают держать области Ломбардия (всего 1820 случаев заражения, 300 выявлены за последние сутки), Эмилия-Романья (всего 544 случаев заражения, 124 выявлены за последние сутки) и Венето (всего 360 случаев заражения, 53 выявлены за последние сутки).
Всего заражения выявлены в 20 областях Италии.
Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам вылечить удалось уже 276 человек.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Италии принято решение закрыть все образовательные учреждения в стране до 15 марта.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.
Напомним, жительницу Николаева, которая недавно вернулась из Китая проверили на коронавирус в референс-лаборатории в Киеве, результаты анализов оказались отрицательными.
Отметим, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
По состоянию на утро 4 марта в Украине у 6 человек проверяют наличие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.
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Число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3089.
Об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, лидерство по количеству заражений продолжают держать области Ломбардия (всего 1820 случаев заражения, 300 выявлены за последние сутки), Эмилия-Романья (всего 544 случаев заражения, 124 выявлены за последние сутки) и Венето (всего 360 случаев заражения, 53 выявлены за последние сутки).
Всего заражения выявлены в 20 областях Италии.
Из положительной статистики Боррелли отметил, что итальянским медикам вылечить удалось уже 276 человек.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Италии принято решение закрыть все образовательные учреждения в стране до 15 марта.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.
Напомним, жительницу Николаева, которая недавно вернулась из Китая проверили на коронавирус в референс-лаборатории в Киеве, результаты анализов оказались отрицательными.
Отметим, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
По состоянию на утро 4 марта в Украине у 6 человек проверяют наличие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.