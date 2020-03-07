В пятницу на материковом Китае подтвердили 99 новых случаев заболевания вирусом COVID-19 и 28 смертей от болезни.

Об этом со ссылкой на Национальный комитет здравоохранения сообщает Xinhua.

Отмечается, что все погибшие проживали на территории провинции Хубэй.

— Также в пятницу 1678 человек были выписаны из больниц после выздоровления, а количество тяжелых случаев течения заболевания уменьшилась на 248 до 5489, — пишет Xinhua.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания на материковом Китае по состоянию на пятницу составило 80 тысяч 651, из них 22 тысячи 177 пациентов до сих пор проходят лечение, 55 тысяч 404 выздоровели и 3070 человек умерли от болезни.

В Национальном комитете по здравоохранению добавили, что вероятное заболевание COVID-19 еще 502 человек пока не подтвердили, а 26 тысяч 730 человек, которые контактировали с больными, находятся под медицинским наблюдением.

Ранее стало известно, что коронавирус диагностирован у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит в водах Калифорнии.