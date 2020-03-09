В Саудовской Аравии арестовали брата короля Салмана Аль Сауда принца Ахмеда бин Абдель Азиза и его племянника принца Мухаммеда бен Наиф бин Абдулазиза по подозрению в госизмене.

Об этом пишет Лига. нет со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что им может грозить наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

По данным издания, задержанным инкриминируют подготовку к госперевороту: якобы они пытались свергнуть 84-летнего короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Официальные власти Саудовской Аравии пока эту информацию не прокомментировали.

The Wall Street Journal называют принцев Ахмеда и Мухаммеда одними из возможных наследников престола, который, в отличие от классических монархий, не передается от отца сына. В Саудовской Аравии король сам выбирает наследника, после чего его должен утвердить Совет Преданности.

Напомним, в апрее 2019 года короля Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд эвакуировали в бункер на военной базе King Khaled.