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В Саудовской Аравии арестовали брата короля Салмана Аль Сауда принца Ахмеда бин Абдель Азиза и его племянника принца Мухаммеда бен Наиф бин Абдулазиза по подозрению в госизмене.
Об этом пишет Лига. нет со ссылкой на The Wall Street Journal.
Сообщается, что им может грозить наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.
По данным издания, задержанным инкриминируют подготовку к госперевороту: якобы они пытались свергнуть 84-летнего короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
Официальные власти Саудовской Аравии пока эту информацию не прокомментировали.
The Wall Street Journal называют принцев Ахмеда и Мухаммеда одними из возможных наследников престола, который, в отличие от классических монархий, не передается от отца сына. В Саудовской Аравии король сам выбирает наследника, после чего его должен утвердить Совет Преданности.
Напомним, в апрее 2019 года короля Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд эвакуировали в бункер на военной базе King Khaled.
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В Саудовской Аравии арестовали брата короля Салмана Аль Сауда принца Ахмеда бин Абдель Азиза и его племянника принца Мухаммеда бен Наиф бин Абдулазиза по подозрению в госизмене.
Об этом пишет Лига. нет со ссылкой на The Wall Street Journal.
Сообщается, что им может грозить наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.
По данным издания, задержанным инкриминируют подготовку к госперевороту: якобы они пытались свергнуть 84-летнего короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
Официальные власти Саудовской Аравии пока эту информацию не прокомментировали.
The Wall Street Journal называют принцев Ахмеда и Мухаммеда одними из возможных наследников престола, который, в отличие от классических монархий, не передается от отца сына. В Саудовской Аравии король сам выбирает наследника, после чего его должен утвердить Совет Преданности.
Напомним, в апрее 2019 года короля Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд эвакуировали в бункер на военной базе King Khaled.