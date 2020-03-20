В связи с введением на территории города карантинных мероприятий, управление молодежной политики Николаевского городского совета отменяет конкурс проектов и мероприятий в рамках программы «Молодежная политика».

Об этом сообщили в управлении.

«Управление молодежной политики Николаевского городского совета отменяет конкурс проектов и мероприятий, разработанных общественными организациями и институтами гражданского общества, направленных на выполнение п. 7.2 Перечня задач и мероприятий городской программы «Молодежная политика» на 2019-2021 годы, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета, который был объявлен 20 февраля 2020», — говорится в сообщении.

Напомним, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Ранее сообщалось, что сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Также стало известно, что в городе организуют бесплатную доставку продуктов для пожилых людей и инвалидов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации не смогли ответить, когда в аптеках города и области появятся медицинские маски и антисептические средства.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.

Также в Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.