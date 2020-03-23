Падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток 22 марта составил -85.6% (по сравнению с аналогичным периодом 2019).

Об этом сообщает Украэрорух со ссылкой на данные Евроконтроля.

Сообщается, что Днепровский районный диспетчерский центр и Харьковский аэродромный диспетчерский центр Украэроруха вошли в европейский рейтинг центров из самых стремительными темпами снижения воздушного трафика (падение трафика 87.5%).

Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за который отвечает Украина. Это можно объяснить многими факторами, включая: COVID-19, общий экономический спад, отказ/невозможность работы авиакомпаний, перебои в работе аэропортов.

Напомним, что сегодня, 23 марта, из итальянского города Неаполя в Украину вернутся домой 178 украинцев.