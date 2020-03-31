В Главном ситуационном центре Украины создали электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине.

Об этом сообщают в пресс-службе СНБО.

— На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количество больных; количество тех, кто выздоровел; количество умерших количество подозрений относительно возможного инфицирования в Украине, - сказано в сообщении.

Также на карте приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количество больных; количество тех, кто выздоровел, и количество умерших в мире.

Напомним, во всем мире по состоянию на 8:30 31 марта от коронавируса выздоровели 166 тысяч 41 человек, инфицировано 786 тысяч 228 человек, умерли 37 тысяч 820.