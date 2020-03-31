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В Главном ситуационном центре Украины создали электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине.
Об этом сообщают в пресс-службе СНБО.
— На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количество больных; количество тех, кто выздоровел; количество умерших количество подозрений относительно возможного инфицирования в Украине, - сказано в сообщении.
Также на карте приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количество больных; количество тех, кто выздоровел, и количество умерших в мире.
Напомним, во всем мире по состоянию на 8:30 31 марта от коронавируса выздоровели 166 тысяч 41 человек, инфицировано 786 тысяч 228 человек, умерли 37 тысяч 820.
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В Главном ситуационном центре Украины создали электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине.
Об этом сообщают в пресс-службе СНБО.
— На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количество больных; количество тех, кто выздоровел; количество умерших количество подозрений относительно возможного инфицирования в Украине, - сказано в сообщении.
Также на карте приводится информация о лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количество больных; количество тех, кто выздоровел, и количество умерших в мире.
Напомним, во всем мире по состоянию на 8:30 31 марта от коронавируса выздоровели 166 тысяч 41 человек, инфицировано 786 тысяч 228 человек, умерли 37 тысяч 820.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа