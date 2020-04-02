В рамках борьбы с коронавирусом в Украине запускают беспрерывные поставки медицинских средств из Китая.

Об этом в Facebook сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, очередной украинский самолет уже в Китае. На этот раз он доставит обычные маски, которые будут реализовываться в аптечных сетях.

— С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме. Как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных, - добавил Кирилл Тимошенко.

Напомним, что 31 марта в Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тысяч пар очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).