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В рамках борьбы с коронавирусом в Украине запускают беспрерывные поставки медицинских средств из Китая.
Об этом в Facebook сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, очередной украинский самолет уже в Китае. На этот раз он доставит обычные маски, которые будут реализовываться в аптечных сетях.
— С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме. Как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных, - добавил Кирилл Тимошенко.
Напомним, что 31 марта в Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тысяч пар очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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В рамках борьбы с коронавирусом в Украине запускают беспрерывные поставки медицинских средств из Китая.
Об этом в Facebook сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, очередной украинский самолет уже в Китае. На этот раз он доставит обычные маски, которые будут реализовываться в аптечных сетях.
— С сегодняшнего дня наш воздушный мост работает в следующем режиме. Как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных, - добавил Кирилл Тимошенко.
Напомним, что 31 марта в Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тысяч пар очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).