Сегодня, 3 апреля, в центре Нового Буга впервые работниками коммунального предприятия провели работы по дезинфекции дорог в центре города.

Об этом сообщает Анжела Лизниченко в Facebook.

Как отмечает Тут.Инфо автомобиль для поливки улиц был заказан в Баштанке, и со слов депутата Новобугского горсовета Александра Кияновского, этот автомобиль за сегодня проедет по городу около 70 километров. В будущем также планируется привлекать технику из Баштанки.

— От арки к городскому совету в центре города по улице Площадь Свободы, убрали почти 2 тонны мусора (щебня, пыли, прочее) с помощью уборочной машины. Лет 30 назад в городе Новый Буг было два таких автомобиля, - заявил он.

Отмечается, что ранее предложение депутата приобрести такой автомобиль для городского совета не было поддержано, а во время пандемии его использование крайне необходимо для обеспечения санитарного порядка в городе.

Напомним, что Николаевский городской совет планирует провести дистанционное пленарное заседание, чтобы проголосовать за выделение дополнительно 20,7 миллионов гривен больницам на мероприятия по борьбе с коронавирусным заболеванием COVID-19.