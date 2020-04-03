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Сегодня, 3 апреля, в центре Нового Буга впервые работниками коммунального предприятия провели работы по дезинфекции дорог в центре города.
Об этом сообщает Анжела Лизниченко в Facebook.
Как отмечает Тут.Инфо автомобиль для поливки улиц был заказан в Баштанке, и со слов депутата Новобугского горсовета Александра Кияновского, этот автомобиль за сегодня проедет по городу около 70 километров. В будущем также планируется привлекать технику из Баштанки.
— От арки к городскому совету в центре города по улице Площадь Свободы, убрали почти 2 тонны мусора (щебня, пыли, прочее) с помощью уборочной машины. Лет 30 назад в городе Новый Буг было два таких автомобиля, - заявил он.
Отмечается, что ранее предложение депутата приобрести такой автомобиль для городского совета не было поддержано, а во время пандемии его использование крайне необходимо для обеспечения санитарного порядка в городе.
Напомним, что Николаевский городской совет планирует провести дистанционное пленарное заседание, чтобы проголосовать за выделение дополнительно 20,7 миллионов гривен больницам на мероприятия по борьбе с коронавирусным заболеванием COVID-19.
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Сегодня, 3 апреля, в центре Нового Буга впервые работниками коммунального предприятия провели работы по дезинфекции дорог в центре города.
Об этом сообщает Анжела Лизниченко в Facebook.
Как отмечает Тут.Инфо автомобиль для поливки улиц был заказан в Баштанке, и со слов депутата Новобугского горсовета Александра Кияновского, этот автомобиль за сегодня проедет по городу около 70 километров. В будущем также планируется привлекать технику из Баштанки.
— От арки к городскому совету в центре города по улице Площадь Свободы, убрали почти 2 тонны мусора (щебня, пыли, прочее) с помощью уборочной машины. Лет 30 назад в городе Новый Буг было два таких автомобиля, - заявил он.
Отмечается, что ранее предложение депутата приобрести такой автомобиль для городского совета не было поддержано, а во время пандемии его использование крайне необходимо для обеспечения санитарного порядка в городе.
Напомним, что Николаевский городской совет планирует провести дистанционное пленарное заседание, чтобы проголосовать за выделение дополнительно 20,7 миллионов гривен больницам на мероприятия по борьбе с коронавирусным заболеванием COVID-19.