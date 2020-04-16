Впервые с 23 марта в Чехии за прошедшие сутки, 15 апреля, не было зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Радио Прага.

По состоянию на 16 апреля в стране подтверждено 6 тысяч 303 заболевания коронавирусом, из них 160 за последние сутки. Выздоровели от COVID-19 831 человек, 166 - умерли, отмечают в Министерстве здравоохранения Чехии,

В среду в стране провели 8 тысяч 332 теста на коронавирус и это наибольшее количество лабораторных тестирований с начала пандемии.

Несколькими днями ранее правительство Чехии приняло пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Постепенное открытие магазинов и других предприятий сферы торговли и услуг начнется 20 апреля. Он предусматривает открытие мастерских, автобазаров и автосалонов, фермерских рынков, возобновление тренировок профессиональных спортсменов на открытом воздухе. Также будут разрешены небольшие свадьбы с участием до 10 человек.