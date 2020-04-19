Коммунальное предприятие «Николаевская ритуальная служба» перешло в круглосуточный режим дежурства, чтобы, в случае необходимости, оперативно хоронить скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне. Миколаїв».

Замдиректора предприятия Игорь Белый рассказал, что с 16 апреля КП перешло в режим круглосуточного дежурства. Доставлять тела из Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний будут в морг городской больницы № 3.

— У нас от момента вызова есть 2 часа на протяжении которых мы должны отреагировать. Наша бригада выезжает в инфекционную больницу, загрузить тело, которое к этому моменту уже должны запаковать в анатомический мешок. Согласно распоряжению, мы в течение суток должны похоронить, — сказал он.

Игорь Белый также показал журналистам средства индивидуальной защиты, в которые должны быть одеты водитель и санитары, которые будут забирать тела.

Вице-губернатор Александр Трайтли сообщил, что главам районов и городов области поручили также организовать вывоз тел умерших в Николаеве к месту захоронению.

— Мы дали поручение, чтобы руководители районов и городов, в случае, если факт смерти жителя какого-то района или города будет зафиксирован в Николаеве, заключили договор с предприятием «Николаевская ритуальная служба» для перевозки тел к местам захоронения. Или нашли у себя такого перевозчика, — отметил он.

Директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак добавил, что хоронить умерших от коронавируса будут на общих условиях.

— По рекомендации главного санитарного врача Украины (Виктора Ляшко, — прим.) не требуется выделение отдельных мест для захоронения людей, умерших от вируса. Поэтому захоронение будет происходить на общих основаниях. Можно подзахоранивать к могилам родственников, можно новое захоронение, — рассказал Александр Сагайдак.

Отмечается, что в Николаеве действует 16 кладбищ, на 3 из них есть места для новых захоронений.

Александр Игнатенков, глава Николаевского областного штаба по противодействию коронавирусу, отметил, что пока николаевские медики справляются с лечением больных инфекцией COVID-19.

— Слава богу, лечебная сеть справляется с предоставлением медицинской помощи, она достаточно качественная. И у нас, слава богу, на сегодня никого нет, несмотря на то, что все это происходит уже не первый день. Да, есть тяжелые больные, но все они живы, — подчеркнул он.

Также отмечается, что попрощаться с умершими смогут не больше 10 человек. После за ними установят медицинское наблюдение, как за теми, кто потенциально контактировал с инфицированными.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаеве будут хоронить в анатомических мешках в закрытых гробах на отдельном месте на кладбище.

Также вице-губернатор Александр Трайтли сообщил, что после морга тела умерших от COVID-19 будут хоронить в течение суток с момента смерти.