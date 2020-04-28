Возле здания Черновицкой областной больницы установили тоннель, который распыляет дезраствор, убивающий бактерии.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой обласной госадминистрации.

«Когда человек проходит сквозь него, на него распыляется специальный раствор, который убивает бактерии и вирусы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения пандемии тоннель планируют переместить в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы.

Также в ОГА добавили, что подобные тоннели в Украине есть только в Черновцах и Днепре.

Ранее сообщалось, что у станции метро в Мексике установили дезинфекционные надувные тоннели.