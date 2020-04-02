У станции метро в Мексике установили дезинфекционные надувные тоннели.

Об этом сообщает Evening mail.

Временные проходы размещены у входа на станцию метро в Эскобедо на северо-востоке страны. Эти сооружения могут дезинфицировать до 30 человек в минуту.

Дезраствор, распыляемый в тоннелях, действует в течение 12 часов.

В Мексике на сегодняшний день зарегистрировано 1094 случая заболевания коронавирусом, 28 человек скончались.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев считает, что проведение дезинфекции подъездов в Николаеве на сегодняшний день является первоочередной задачей Департамента жилищно-коммунального хозяйства.