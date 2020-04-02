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У станции метро в Мексике установили дезинфекционные надувные тоннели.
Об этом сообщает Evening mail.
Временные проходы размещены у входа на станцию метро в Эскобедо на северо-востоке страны. Эти сооружения могут дезинфицировать до 30 человек в минуту.
Дезраствор, распыляемый в тоннелях, действует в течение 12 часов.
В Мексике на сегодняшний день зарегистрировано 1094 случая заболевания коронавирусом, 28 человек скончались.
Напомним, депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев считает, что проведение дезинфекции подъездов в Николаеве на сегодняшний день является первоочередной задачей Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
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У станции метро в Мексике установили дезинфекционные надувные тоннели.
Об этом сообщает Evening mail.
Временные проходы размещены у входа на станцию метро в Эскобедо на северо-востоке страны. Эти сооружения могут дезинфицировать до 30 человек в минуту.
Дезраствор, распыляемый в тоннелях, действует в течение 12 часов.
В Мексике на сегодняшний день зарегистрировано 1094 случая заболевания коронавирусом, 28 человек скончались.
Напомним, депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев считает, что проведение дезинфекции подъездов в Николаеве на сегодняшний день является первоочередной задачей Департамента жилищно-коммунального хозяйства.