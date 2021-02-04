Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на пожар в больнице в Запорожье. Семьям погибших выразили соболезнования.
Об этом в Twitter сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
— С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких. Мы солидарны Украиной и Министерством здравоохранения и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — отметил Ханс Клюге.
Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на пожар в больнице в Запорожье. Семьям погибших выразили соболезнования.
Об этом в Twitter сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
— С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких. Мы солидарны Украиной и Министерством здравоохранения и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — отметил Ханс Клюге.
Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.
Запорожские правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа