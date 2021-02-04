Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на пожар в больнице в Запорожье. Семьям погибших выразили соболезнования.

Об этом в Twitter сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

— С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких. Мы солидарны Украиной и Министерством здравоохранения и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — отметил Ханс Клюге.

Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.

Запорожские правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.