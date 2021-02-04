В Украине проведут проверку больниц, которые имеют кислородные магистрали. Это связано с пожаром в инфекционной больнице в Запорожье.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает «Укринформ».
Он отметил, что Верховная рада выдавала распоряжение о проверке кислородных систем еще за несколько месяцев до происшествия в Запорожье.
— За несколько месяцев до этого парламент выдал распоряжение о проверке всех кислородных систем в стране. Нам необходимо сосредоточиться, чтобы в будущем страна не переживала таких трагедий, — сказал он.
Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.
Запорожские правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.
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В Украине проведут проверку больниц, которые имеют кислородные магистрали. Это связано с пожаром в инфекционной больнице в Запорожье.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает «Укринформ».
Он отметил, что Верховная рада выдавала распоряжение о проверке кислородных систем еще за несколько месяцев до происшествия в Запорожье.
— За несколько месяцев до этого парламент выдал распоряжение о проверке всех кислородных систем в стране. Нам необходимо сосредоточиться, чтобы в будущем страна не переживала таких трагедий, — сказал он.
Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.
Запорожские правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа