В Украине проведут проверку больниц, которые имеют кислородные магистрали. Это связано с пожаром в инфекционной больнице в Запорожье.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает «Укринформ».

Он отметил, что Верховная рада выдавала распоряжение о проверке кислородных систем еще за несколько месяцев до происшествия в Запорожье.

— За несколько месяцев до этого парламент выдал распоряжение о проверке всех кислородных систем в стране. Нам необходимо сосредоточиться, чтобы в будущем страна не переживала таких трагедий, — сказал он.

Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.

Запорожские правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.