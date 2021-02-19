Работникам Муниципального выставочного зала по улице Соборной «грустно» видеть перед своими окнами пристройку, принадлежащую депутату Владиславу Чайке и его бизнес-партнеру Алексею Пелипасу, где недавно открыли магазин секонд-хенд.

Об этом они написали в социальной сети Facebook.

— Поверьте, нам тоже очень грустно видеть перед своими окнами эту конструкцию… Окна закрыли, чтобы стекляшку поставить!, - написали работники Муниципального выставочного зала.

Владельцем пристройки у выставочного зала является компания «Бизнес-Реал», которая принадлежит депутату горсовета Владиславу Чайке и его бизнес-партнерам Алексею Пелипасу и Станиславу Савину. 20 лет назад «Бизнес-Реал» Владислава Чайки получил разрешение на реконструкцию подвала под Муниципальным выставочным залом, для обустройства там «закусочной». Впоследствие у отдельного входа в подвал был построен капитальный торговый комплекс, закрывший собой окна выставочного зала. В разное время там размещались бары и магазины одежды, недавно там открыли магазин секонд-хенд.

Во время дебатов кандидатов в мэры Владислав Чайка заявил, что тетя Александра Сенкевича лично просила его закрыть окна муниципального выставочного зала на Соборной, поэтому он сделал надстройку над приватизированным подвалом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич тогда пообещал продолжить борьбу с незаконными будками, в том числе и ларьками, принадлежащими Владиславу Чайке.